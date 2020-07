Discuten toque de queda en Juchitán por contagios de covid

-En el pronóstico de las autoridades sanitarias la red de contagios durante las dos siguiente semanas aumentará, así como los decesos

Oscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- En el municipio de Juchitán de Zaragoza, las autoridades municipales discute con los sectores productivos, aplicar un toque de queda ante el alto número de contagios por covid-19.

En Reunión de la Coordinación Emergente por la Propagación del Covid-19 entre las autoridades municipales, los representantes de la Jurisdicción Sanitaria, mandos de la policía y Guardia Nacional, se analizó el incremento de contagios y algunas medidas para mitigar los casos, planteando como opciones el cierre de todas de todas las actividades en fase de toque de queda.

En el pronóstico de las autoridades sanitarias la red de contagios durante las dos siguiente semanas aumentará, así como los decesos, debido a que la población tiene un alto índice de pacientes con diabetes, enfermedades renales, cardiovasculares entre otras afectaciones en su contra y no ha respetado la fase del confinamiento preventivo.

El Director del Hospital Macedonio Benítez Fuentes, Juan Manuel Cruz Ruiz, propuso el toque de queda, en la población para frenar la pandemia.

Cruz Ruiz mostró preocupación por la rapidez de la propagación de la enfermedad en el municipio y en la región.

En el encuentro se reportó que la zona del Istmo de Tehuantepec ocupa el tercer lugar en la entidad con el mayor número de pacientes de covid-19, seguidos por la zona Valles Centrales con el primer lugar y la región de la Cuenca del Papaloapan en segundo lugar.

En ese sentido se precisó que el municipio de Juchitán de Zaragoza, registra un total de 47 casos confirmados, 41 sospechosos, 12 defunciones.

