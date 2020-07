Atiende SSO necesidades del hospital “Dr. Macedonio Benítez Fuentes” del Istmo

-Se realizará la búsqueda intencionada de casos entre la plantilla laboral, además de la sanitización de todas las áreas del nosocomio

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 02 de julio de 2020.- El titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Donato Casas Escamilla, destacó que la seguridad de las y los trabajadores de la institución, y especialmente de quienes se encuentran laborando directamente en las áreas COVID-19, es una prioridad para la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, por lo que está garantizada la atención oportuna a su salud.

Así lo señaló, al referirse a los planteamientos hechos por la base trabajadora del Hospital General “Dr. Macedonio Benítez Fuentes”, de la ciudad de Juchitán de Zaragoza, quienes a través de una mesa de trabajo solicitaron su intervención, para la detección y prevención de posibles nuevos casos de contagio por SARS-CoV-2 entre el personal.

En este sentido, Casas Escamilla informó que se realizará la búsqueda intencionada de casos entre la plantilla laboral, además de la sanitización de todas las áreas del nosocomio por parte de las brigadas del programa Vectores, de la Jurisdicción Sanitaria del Istmo.

Destacó que aunque de manera permanente se dota de equipos de protección personal e insumos a todos los hospitales, se reforzará la entrega para garantizar que todas y todos los trabajadores cuenten con lo necesario, para continuar brindando atención a quienes desafortunadamente ven afectada su salud por el COVID-19.

Asimismo, señaló que harán las gestiones necesarias para solicitar la contratación de personal médico y de enfermería, que permita reforzar al equipo humano que hace frente a la contingencia sanitaria en 48 municipios de la región.

Cabe destacar que para la correcta realización de las actividades de desinfección, el nosocomio permanecerá cerrado durante tres días, reanudando el servicio el lunes, con la confianza de ser un lugar seguro para las y los usuarios y el personal, sin que este cierre temporal afecte a los pacientes hospitalizados.

Hasta el corte del 01 de julio, la Jurisdicción Sanitaria del Istmo presenta 370 casos positivos acumulados por COVID-19, 255 se han recuperado, 51 continúan activos y lamentablemente 64 personas han perdido la vida.

Finalmente, ante este panorama, el Secretario de Salud exhortó a toda la población, a utilizar cubrebocas, lavarse las manos con agua y jabón, o usar alcohol en gel al 70%, aplicar la sana distancia en espacios públicos, no realizar fiestas o reuniones, no salir si no es estrictamente necesario, sobre todo aquellas personas diagnosticadas con diabetes, hipertensión, obesidad e insuficiencia renal.

