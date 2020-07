A pesar de contingencia, Antorchistas se vuelven a manifestar en Oaxaca

-Exigen que la fiscalía deslinde de toda responsabilidad a dos habitantes de Santo Domingo Yosoñama, por la desaparición de un habitante de San Juan Mixtepec



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Una vez el movimiento antorchista se manifestó frente a la casa oficial en la ciudad capital, su demanda es la misma, que se resuelva el conflicto que existe entre Santo Domingo Yosoñama y San Juan Mixtepec, piden a la fiscalía que declare a unos habitantes de Yosoñama como inocentes.



Uno de los representantes, dijo que las autoridades orquestaron un “linchamiento mediático”, señaló que la vice fiscalía con sede en Juxtlahuaca, está inculpando a habitantes de Santo Domingo Yosoñama de delitos que no cometieron, mientras dejan libres a otros que si son culpables, asimismo, dijo que en caso de que no se cumpla con su demanda, lo único que se podría generar es un enfrentamiento entre pobladores de ambas comunidades.



Agregó que en una de las reuniones que tuvieron con las autoridades, se acordó que se emitiría un comunicado aclarando la situación de dos pobladores de Santo Domingo Yosoñama, por la desaparición de un habitante de San Juan Mixtepec, sin embargo este acuerdo no se ha cumplido, mencionó que esto es tomar parte a favor de San Juan Mixtepec.



Además, dijo que la fiscalía debe emitir un documento oficial, en el que se deslinda de toda responsabilidad a los habitantes de Santo Domingo Yosoñama, asimismo comentó que no aceptarán que esta información se dé por medio de las redes sociales o a través de los medios de comunicación.



Cabe recordar, que el pasado 25 de junio esta organización se manifestó en palacio de gobierno y al no ser atendidos se trasladaron a la casa oficial, en dónde permanecieron por algunas horas y después se retiraron del lugar.

