Piden a adultos mayores, cumplir con protocolos necesarios al momento de cobrar

Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que en unos días más empezarán a pagar el apoyo correspondiente al programa de adultos mayores, la Delegada de los Programas Federales en la región Yesenia Barbosa Arcuri, pidió a los beneficiarios, cumplir con todos los protocolos de seguridad al momento de acudir por sus órdenes de pago y posteriormente a cobrar.



Explicó que antes de que vayan a cobrar, les estarán avisando 2 días antes, para que primero puedan recibir su orden de pago y posteriormente acudan a Telecom por su dinero o bien a las mesas de pago ubicadas en algunas comunidades, pero por su propia seguridad, debido a que son parte de los grupos vulnerables deben cumplir con todos los protocolos.



Aunado a esto, destacó la funcionaria, que en caso de que un adulto mayor se sienta mal, que avise y así puede acudir un para que puedan cobrar el apoyo; así mismo solicito que cuando un adulto mayor vaya que no lleve a menores de edad ni con muchos familiares, y sobre todo que lleven el cubrebocas, así como gel.



Reiteró que les estarán notificando a cada uno de los beneficiarios y pidió no ir a las oficinas, ya que a partir de este miércoles muchos han acudido a preguntar por su apoyo.



El apoyo que les llegará es de 2 bimestres, y es con la finalidad de que en esta contingencia sigan en sus hogares.

