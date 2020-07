Oaxaca es reconocido con el Sello de Seguridad Global por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo

-En preparación para la reapertura, la entidad se sumó a los protocolos de sanidad e higiene del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, una distinción con que cuentan solo 8 estados de México

-Nuestro principal objetivo es proteger la salud, tanto de las y los oaxaqueños, como de quienes nos visiten: Alejandro Murat Hinojosa

Comunicado

Londres, Reino Unido, a 1 de julio de 2020.- El estado de Oaxaca se sumó a la lista de destinos mexicanos que obtienen el Sello de Seguridad Global (Global Safety Stamp), otorgado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), y que contribuirá a recuperar la confianza de las y los viajeros. Hasta el momento, sólo ocho estados de México cuentan con este reconocimiento, y Oaxaca es el primer destino colonial y de playa en obtenerlo.

Al respecto, Gloria Guevara Manzo, Presidenta y CEO del WTTC, aseguró que “los atractivos turísticos de Oaxaca tienen reconocimiento internacional por la combinación de su gran riqueza cultural, historia, arquitectura, bellezas naturales, clima, artesanías, tradiciones como la Guelaguetza y su gastronomía, catalogada como Patrimonio de la Humanidad”.

Por su parte, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, destacó que la entidad está lista para recibir y cuidar a sus visitantes, y que el sello del WTTC es una muestra del compromiso del sector turístico para ofrecer los mejores estándares de higiene y sanitización. “Que quede claro que nuestro principal objetivo es proteger la salud, tanto de las y los oaxaqueños, como de quienes nos visiten”, afirmó.

Guevara Manzo también resaltó que Oaxaca ofrece una alta calidad de servicios y de la mano con el sector turístico brinda todo su esfuerzo para cuidar la salud de los visitantes y de la comunidad. “El WTTC considera que es momento de sumar esfuerzos entre autoridades gubernamentales y representantes del sector privado, para hacer un frente común que permita sacar adelante al turismo, actividad que es motor de la economía”, señaló.

A su vez, el secretario de Turismo del Estado de Oaxaca, Juan Carlos Rivera Castellanos, señaló que trabajar con protocolos certificados es la mejor estrategia para que autoridades estatales y prestadores de servicios brinden certidumbre a las y los visitantes.

“Bajo esta nueva normalidad, el estado se declara listo para seguir ofreciendo sus destinos principales como la Ciudad de Oaxaca, las Bahías de Huatulco y Puerto Escondido, al igual que sus cinco Pueblos Mágicos, que también han adoptado protocolos de seguridad e higiene para recibir en sus comunidades a viajeros nacionales e internacionales”, dijo.

Oaxaca es un destino único en México, que ofrece a los visitantes la belleza de su ciudad capital, conocida como la “Verde Antequera”, por sus hermosas construcciones en cantera estilo colonial, considerada Patrimonio de la Humanidad. Puerto Escondido y las Bahías de Huatulco tienen las mejores playas del Pacífico y su gastronomía es reconocida a nivel internacional. Además, el estado es conocido internacionalmente por la Guelaguetza y por la tradición del Mezcal, entre muchos otros atractivos.

Los protocolos del WTTC fueron diseñados siguiendo las pautas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), y tienen el respaldo de la Organización Mundial del Turismo (OMT). Adicionalmente, el Sello de Seguridad Global cuenta con el respaldo de más de 200 CEO´s de los principales grupos empresariales del sector de viajes y turismo alrededor del mundo.

Es importante resaltar que una vez que las autoridades de cada entidad determinen la apertura de sus destinos, es responsabilidad de los gobiernos y empresas que reciben el Sello de Viaje Seguro, supervisar el estricto cumplimento de los protocolos de higiene y sanitización para el cuidado de la salud de los visitantes.

El turismo es una actividad estratégica para el desarrollo económico. Tan solo en 2019 contribuyó con 10.3% del PIB mundial, fue responsable de generar uno de cada cuatro de los nuevos empleos del mundo y, durante nueve años consecutivos, superó el crecimiento de la economía mundial.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario