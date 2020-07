Niega Morena descontento con gobierno de AMLO; celebrarán 2 años del triunfo

Yuri Sosa

San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca., 1 de julio de 2020.- A dos años del triunfo electoral de la coalición “Juntos haremos historia”, con la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena y diputados descartaron que exista descontento de la población con el nuevo gobierno, a pesar de encuestas que señalan lo contrario.

“No es el pueblo, es sólo un puñado de gente que quiere regresar al poder”, manifestó la diputada federal, Irma Juan Carlos durante conferencia de prensa en la que anunciaron actividades para celebrar el éxito en las urnas de Morena en 2018.

La diputada sostuvo que son los empresarios y los partidos de derecha los que ejercen una serie de manifestaciones porque están perdiendo los privilegios de los que gozaron por varias décadas, y, por el contrario, en las comunidades existe un total apoyo al gobierno de México.

Por su parte, integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena descartaron la legalidad o realidad de las encuestas que señalan una probable disminución de la simpatía de López Obrador, a nivel nacional y estatal, las cuales, apuntaron, pueden ser manejadas por la derecha, con el fin de desestabilizar al país.

Así también, refirieron que otras encuestan indican que en los estados en los que habrá elecciones a gobernador en 2021, refieren que la población se inclina por Morena.

Con relación al proceso electoral, el secretario de Organización, César Aquino, señaló que en las próximas semanas comenzarán con trabajos internos en busca de fortalecer y reestructurar el partido para que en las urnas se defienda la principal fuerza política en México, por lo que negó divisiones en el partido que pongan en riesgo la solidez política.

Durante la conferencia virtual, Morena en Oaxaca anunció una serie de actividades, como talleres, diplomados y charlas de forma digital dirigidas tanto a la militancia política de Morena como a los diferentes sectores de la sociedad, del 1 al 5 de julio.

