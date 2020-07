Mototaxistas de Atzompa denuncian que policías cuidan más a los ladrones que a la ciudadanía

-Dijeron que el domingo detuvieron a un presunto ladrón, la policía municipal lo aseguró y nunca llegó a la comandancia

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Mototaxistas de Santa María Atzompa, denunciaron públicamente la nula atención por parte de la policía municipal ante la inseguridad que prevalece en esta zona de la región de los valles centrales, uno de los inconformes dijo que la policía protege más a la delincuencia que a la ciudadanía .

Narró, que el pasado domingo un mototaxista fue asaltado, fue la ciudadanía la que los ayudó a detener al delincuente, posteriormente llamaron a la policía municipal porque se había metido a una escuela, señalan que cuando llegó la policía municipal intentó dialogar con el asaltante y no hacían nada, fue cuando unas personas llamaron a la policía estatal que los municipales se coordinaron para detener a la persona señalada por el delito de robo.

Agregaron que una vez que detuvieron al delincuente, los mototaxistas se dirigieron a la comandancia de la policía municipal para levantar el acta correspondiente, sin embargo la unidad nunca llegó, aún cuando esperaron durante cuarenta minutos, por ello los mototaxistas denuncian que la policía municipal protege más a los delincuentes que a la ciudadanía.

Otra persona dijo que existe un acuerdo entre los mototaxistas y la policía municipal, para que acudan a los llamados de auxilio en un tiempo no mayor a quince minutos, sin embargo mencionó que en una ocasión hizo un llamado de auxilio y tardaron 45 minutos en llegar, en esa ocasión se trataba de un joven de 17 años y los elementos le dijeron que no lo podían detener porque se trataba de un menor, cuando la ley señala que a esa edad se puede detener a alguien si está cometiendo un delito o se le señala de uno.

Por ello, piden que se capacite a los elementos de la corporación para que den un mejor servicio a la población, asimismo indicaron ser respetuosos de las leyes y por el momento no harían justicia por cuenta propia, aunque no descartan esta posibilidad si la policía municipal continúa protegiendo a los delincuentes.

