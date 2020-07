Informa IOAM número de migrantes oaxaqueños fallecidos por COVID-19 en los Estados Unidos

-Hasta el 26 de junio, se tienen registrados 136 oaxaqueños que perdieron la vida a causa de esta pandemia

Comunicado

Tlalixtac de Cabrera, Oax. 01 de julio de 2020.-El Gobierno del Estado, a través del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM), informa que al corte del 26 de junio de 2020, mil 512 mexicanos han fallecido a causa del virus COVID-19 en la Unión Americana; de los cuales, 136 de ellos son oaxaqueños que migraron en busca de un mejor futuro para sus familias.

En este sentido, la directora general del IOAM, Aída Ruiz García, indicó que de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el estado de Puebla sigue siendo la entidad con el mayor número de población afectada con 477 fallecidos por COVID-19 en el país del norte, seguido por Guerrero con 158 decesos.

Ruiz García señaló que ante las indicaciones del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el IOAM acompaña a las familias migrantes que perdieron a un ser querido, brindándoles asesoría legal y cubriendo los costos de traslado de la Ciudad de México hasta su comunidad de origen.

La Directora General dijo que en lo que va de la presente administración se han gestionado un total de 764 traslados de restos mortuorios, 107 tramitados en lo que lleva del año en curso; de los cuales 11 de ellos sucedieron a raíz de la pandemia que acontece actualmente.

Expuso que el IOAM coadyuva únicamente como receptor del traslado gestionado por el Consulado Mexicano que corresponde a la determinación geográfica en donde sucedió el deceso, de tal manera que la única persona autorizada para abrir los restos del migrante es el familiar que solicitó el apoyo del traslado; ni la funeraria receptora, ni el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante tiene la capacidad jurídica para hacerlo.

Ruiz García recordó que el IOAM habilitó al inicio de esta contingencia el correo: [email protected] y el número 951 127 5499 para brindar asesoría jurídica; para el servicio de traslado de restos mortuorios a través del correo: [email protected], o bien, en el número telefónico 951 242 51 14.

