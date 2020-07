Guerreros Tuxtepecanos piden donadores de sangre para Dylan quien se encuentra grave

-El niño de tres años se encuentra internado en un hospital de la ciudad de Puebla

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Presienta del grupo “Guerreros Tuxtepecanos” Mayra Sanchez, dijo que necesitan donadores de sangre para apoyar al pequeño Dylan de tres años de edad, quien fue trasladado de emergencia a la ciudad de Puebla, de encuentra internado en el centro de especialidades “San José”, debido a una complicación por la leucemia que padece.

Agregó que por instrucciones del hospital en dónde está internado el pequeño Dylan, las donaciones deben ser en el nosocomio, por ello realizarán una venta de bazar para recaudar fondos para apoyar a la familia de Dylan y para el traslado de las personas que deseen donar sangre, el tipo de sangre puede ser cualquiera, pues en el centro de especialidades “San José” hace el cruce de unidades.

La venta de bazar se realizará este miércoles de once de la mañana a tres de la tarde, en la avenida Ninos Héroes entre Margarita Jiménez y Josefa Ortiz de Domínguez, colonia María Eugenia, frente a la escuela secundaria técnica 97.

En un video que subió la Presidenta de “Guerreros Tuxtepecanos” la noche de este martes, narró que ella venía de regreso de la ciudad de Puebla, cuando le informaron que el pequeño Dylan se había puesto mal y que de emergencia lo trasladaron a la capital poblana, ahí mismo dijo que en los próximos días realizarán un boteo para apoyar a las familias que deben viajar para que sus hijos continúen con su tratamiento, esta actividad será cumpliendo todas las medidas de prevención.

Dylan es un Niño de tres años y es el más pequeño de los Guerreros Tuxtepecanos, quien ha estado luchando contra la leucemia desde hace tiempo, sus padres siempre han participado en las actividades que realizan para recaudar fondos.

