Fallecen dos personas en la calle, una en Tuxtepec y otra en Oaxaca

-Ambos al parecer fueron problemas del corazón

Redacción Tvbus

Tuxtepec, Oaxaca.- Dos personas fallecieron en la calle este miércoles durante el transcurso de la mañana de acuerdo con los reportes de las corporaciones policíacas y paramédicos, uno de ellos en la ciudad de Tuxtepec y otro más en la ciudad de Oaxaca, sin que se conozca hasta el momento a detalle el motivo de su fallecimiento.

El primer caso se presentó en la ciudad de Tuxtepec en la colonia Las Palmas del Ingenio, en donde en la acera un masculino se desvaneció y perdió la vida, hasta donde llegaron paramédicos para atenderlo pero no pudieron hacer nada por él, a ese lugar acudieron familiares a idenficar el cuerpo, todo parece indicar que fue un problema del corazón.

El segundo caso se dio en la ciudad de Oaxaca en las instalaciones de la terminal del ADO, en donde un masculino en condición de calle, a quien habían reportado con síntomas de covid falleció. Al lugar también llegaron los paramédicos quienes notificaron el deceso de la persona.

