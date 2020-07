Delegado de tránsito ebrio, golpea a un elemento en Valle nacional

-Asegura la víctima que el Delegado junto con otro elemento, habían estado bebiendo y lo golpearon en el rostro.

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca: – La noche de este martes se presentó ante urgencias del hospital de Valle Nacional, el agente de la policía vial Eleuterio López García visiblemente golpeado, luego de asegurar haber sido agredido por el propio Delegado Ángel Sibaja López y por otro elemento de nombre Guillermo Márquez, sin motivo aparente.

En entrevista para este medio de comunicación, señaló que esta situación se originó la noche de ayer alrededor de las 8 de la noche en el centro de la población, cuando el Comandante como así se le conoce, le había pedido a Eleuterio que lo acompañará a Tuxtepec a dejar sus pertenencias, a lo cual se negó porque ya era tarde, además de que estaba por iniciar su descanso después de laborar por 28 días continuos.

Dijo que está respuesta provocó el enojo del Delegado, señalando además que se encontraba en completo estado de ebriedad y acto seguido rompió la hoja de permiso y se le fue a los golpes en compañía del otro elemento mencionado, ante la mirada de varios testigos que solo vieron la agresión del cual fue objeto en ese momento.

Por otro lado mencionó que Ángel Sibaja López siempre se ha conducido con prepotencia para pedir las cosas, por lo que hace un llamado al Director Estatal de la Policía Vial David Antonio Jiménez, para que tome cartas en el asunto, pues añadió que no puede ser posible que este tipo de servidores públicos estén protegiendo a la ciudadanía.

Cabe resaltar que tanto Eleuterio López García como Guillermo Márquez, son elementos que representan al ayuntamiento de este municipio ya que de ahí depende su salario, por lo que serían las mismas autoridades municipales quienes deberán actuar para esclarecer este asunto y resolverlo a la brevedad posible.

