De manera tibia, titular de SEMOVI pide a usuarios y taxistas respetar medidas de prevención

-Dijo que sólo hacen llamadas de atención y si algún taxi es reincidente los multan, aunque no dio el monto

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- La titular de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) Mariana Nassar Piñeyro, pidió a usuarios y taxistas, que respeten las medidas de prevención para evitar contagios de Covid-19, a los pasajeros les pidió que si ven una unidad que lleva tres pasajeros que no se suban, pues la indicación es que estas unidades no pueden llevar más de cuatro personas abordo incluyendo al chofer.

A los taxistas les pidió que no por ganar diez pesos más se arriesguen a subir más personas de lo que está permitido, Nassar Piñeyro dijo que no se tomó la decisión de multar a los taxistas por la situación económica por la que atraviesan debido a la pandemia, sin embargo explicó que están haciendo llamadas de atención a quienes no cumplan con esta disposición, en caso de que haya reincidencia, si están aplicando multas, aunque no dio a conocer el monto.

Cabe mencionar que al principio de la contingencia se instalaron filtros en varios puntos de la ciudad de Oaxaca para que las medidas tomadas por la SEMOVI se estuvieran respetando, sin embargo con el paso de los días la intensidad de los operativos disminuyó, además los taxistas continúan subiendo hasta cinco pasajeros en sus unidades y la dependencia no ha hecho nada al respecto.

