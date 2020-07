Covid, atrasa inicio de primer paquete de obras en Tuxtepec

-Buscan que el 9 de julio, inicien con este primer paquete que contempla 44 acciones

Tuxtepec, Oaxaca.- Desde el mes de mayo se aprobó el primer paquete de obras en Tuxtepec, autorizándose 44 acciones a realizar, sin embargo no han iniciado con las obras debido a que algunos trabajadores de la dirección han dado positivo a covid.

El Director de Obras Alfonso Clara Ortela, dijo que pretendían iniciar las obras, sin embargo debido a que algunos trabajadores han presentado síntomas de covid, se han atrasado los avances, y la fecha programada para iniciar estas obras del primer paquete es el 9 de julio, “se presentan contagios entre el personal, y eso nos hace reorganizarnos”.

Agregó que están haciendo todo con mucha cautela y precaución en cuanto a medidas de sanidad, ya que en esta semana inician las visitas a las colonias y comunidades que van a tener una obra, y así en próximos días salgan los contratos y el 9 inicien estas obras.

El Funcionario, puntualizó que esperan terminar las que están priorizadas y en caso de que la pandemia no lo permita, se podrán suspender pero próximamente, las empresas contratistas las estarían retomando.

En cuanto al segundo paquete ya tienen presupuestados 30 proyectos, y esperan que en próximos días presenten el segundo paquete con aproximadamente 50 obras a autorizar.

