Congreso de Oaxaca declara “Persona Non Grata” a Jorge Castañeda

-Con 28 votos fue aprobado el punto de acuerdo para declarar “Persona Non Grata” en el estado de Oaxaca.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – En el transcurso de la sesión legislativa que se llevó a cabo durante la mañana de este miércoles 1 de julio, fue aprobado el documento presentado en tribuna por el diputado Pavel Meléndez, en donde con 28 votos de los 42 legisladores fue declarado a Jorge Castañeda ex Secretario de Relaciones Exteriores en la administración de Vicente Fox, como: “Persona Non Grata” para el estado de Oaxaca.

Luego de que se difundiera a través de las redes sociales un vídeo en donde se aprecia a Castañeda, realizar comentarios de racismo y discriminación en contra de pueblos originarios de México, calificando al municipio de Putla de Guerrero en el estado de Oaxaca como “Pueblo horroroso y arrabalero” durante el programa “Es la Hora de Opinar” que conduce Zuckermann en Foro TV. Héctor Aguilar Camín y Javier Tello jamás cuestionaron su ofensa, sólo se dedicaron a reírse del comentario peyorativo.

También se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), para que dentro del ámbito de sus atribuciones, realice todas las acciones legales conducentes contra el ciudadano Jorge Germán Castañeda Gutman con la finalidad de inhibir conductas racistas y clasistas en nuestro país.

Cabe resaltar que también se hizo el exhortó al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard a efecto de que proceda a retirar el retrato del excanciller Jorge Germán Castañeda Gutman de la Galería de Cancilleres de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la sede de la Ciudad de México, ante los comentarios de racismo y discriminación en contra de los pueblos originarios de México.

Ante estas ofensivas declaraciones, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, le respondió a través de su cuenta en twitter: “Ex canciller @JorgeGCastaneda, dejando el clasismo de lado, estoy seguro que ha conocido lugares maravillosos en el mundo, pero ninguno como #Oaxaca. Conozca Putla, cada pueblo es único, le aseguro que se maravillará con su cultura milenaria y riqueza en tradiciones”.

