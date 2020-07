Confirman en Juchitán, brote de covid en hospital Macedonio Benítez fuentes

-Al día de hoy ya se encuentran en cuarentena

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- El Hospital General “Macedonio Benítez Fuentes”, en Juchitán de Zaragoza, en el Istmo de Tehuantepec, se confirmó que personal que labora en este nosocomio, incluido el Director del hospital, salieron positivos a las pruebas realizadas de covid-19.

La delegada sindical de este nosocomio, Yolanda Sánchez Ulloa, informó que hace ocho días les notificaron las pruebas a los trabajadores que estuvieron en contacto con pacientes sospechosos de este virus, sobre todo con una paciente que fue atendida en la zona de urgencias, fuera del área de atención para pacientes que llegaran por los síntomas de esta enfermedad, quien fallecería después en su casa.

La delegada, mencionó que hace 8 días el personal que estuvo en contacto con la paciente, pidió las pruebas por esta enfermedad, aun sin tener síntomas, y fue así como detectaron que dos médicos, tres enfermeras, resultaron positivos; casualmente también en esas fechas el director salió positivo. Además, personal que está dentro del área Covid de este hospital también resultó positivo a este contagio, presentando tos y fiebre. En total son 14 trabajadores de este hospital con Covid-19.

Por último, Sánchez Ulloa dijo que ayer falleció un compañero camillero pero estaba subrogado, sin embargo no se sabía de manera precisa si se contagió en el hospital, pero eso mantuvo más la preocupación por lo que exigen que se realice el protocolo de actuación cuando hay un brote, así como es la sanitización y todo el proceso pertinente.

Hasta el momento se sabe que en el hospital a partir de este miércoles ya se encuentra en cuarentena por esta situación, debido a la alza de contagios en el municipio. Así como también la delegación sindical, exige que se realicen pruebas a todo el personal que labora en el hospital, ya que puede haber casos asintomáticos, pues desde hace 15 días han aumentado el número de pacientes con Covid-19 en el mismo.

De acuerdo los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), son seis médicos, cinco enfermeras, una trabajadora social y dos químicos laboratoristas de este hospital general de Juchitán a quienes confirmaron Covid-19.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario