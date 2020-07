Cada vez hay menos personal en hospitales; denuncia personal de salud

-Esto debido a que se aisló a quienes forman parte de los grupos de riesgo y por quienes se han contagiado o fallecido por Covid

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El personal que actualmente se encuentra atendiendo a los pacientes con Covid se encuentra cansada, pues en los últimos días el número de contagios se ha incrementado de manera considerable, situación que representa una mayor demanda de personal médico y de enfermería para atender los nuevos contagios, además cabe mencionar que personal administrativo y de limpieza también se ha contagiado y su labor es igual de importante.

Por esta situación dijeron que es importante que las autoridades contraten personal por cualquier método, ya sea interino, eventual o de plaza, porque el personal que continúa laborando se encuentra cansada por este incremento en el número de personas que han dado positivo y que requieren de hospitalización.

Señalaron que alrededor del 20 por ciento de los trabajadores del sector salud se han contagiado de Covid, principalmente el personal que labora en él área de urgencias, otro dato que recalcaron, fue que el personal de salud se ha ido disminuyendo de manera considerable y quienes están atendiendo a los pacientes Covid son quienes se encuentran en mayor riesgo.

La disminución del personal de salud se debe a que al inicio de la pandemia se aisló a quienes forman parte de los grupos vulnerables, a esta cifra hay que sumarle a los que se han contagiado de coronavirus y que se encuentran en sus casas u hospitalizados, así como a los que lamentablemente han fallecido a causa de esta enfermedad.

La Unión Nacional de Trabajadores de la Salud de Oaxaca, denunció públicamente las carencias y problemáticas laborales y de salud que tienen en los hospitales de la entidad, por lo que este primero de julio, se está realizando una movilización a nivel nacional, en el caso de Oaxaca, se da con los representantes del IMSS, del ISSSTE y de los Servicios de Salud de la entidad.

Olivia Sánchez Galicia, dijo que esta movilización se organizó debido a que los trabajadores de la salud no están siendo protegidos debidamente con material de calidad, lo cual ha derivado que mucho personal se esté contagiando de Covid y lamentablemente algunas han perdido la vida, asimismo indicaron que el número de personal que ha fallecido por coronavirus no es real, pues a muchos se les está obligó a hacer labores que no les corresponden.

