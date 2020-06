Una vez más repartidores en motocicletas exigen seguridad a autoridades

-Señalan que en lo que va de la pandemia se han presentado más de 38 asaltos a repartidores

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Motociclistas repartidores de comida de diversas aplicaciones digitales realizar una rodada por algunas calles de la ciudad de Oaxaca, para exigir una vez más a las autoridades de la ciudad capital, que se les garantice la seguridad a quienes se dedican a esta actividad.

Y es que es lo que va de la pandemia por el Covid-19 se han registrado más de 38 asaltos a repartidores, todos estos delitos han sido denunciados ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, aseguraron que entre los objetos que les han robado se encuentran carteras, teléfonos celulares y hasta motocicletas.

Esta es la segunda ocasión que repartidores se manifiestan de esta manera y señalan que el próximo lunes estarán entregando un oficio al Ayuntamiento capitalino, para dar formalidad a su petición, ya que hasta el momento no han obtenido ningún tipo de respuesta y tampoco se han montado operativos en la capital oaxaqueña.

