Suman alrededor de 100 trabajadores de la salud con covid, en la Cuenca

-También ya se han presentado algunas defunciones

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- De los 5 mil 175 casos de covid, que se tienen confirmados hasta este lunes en Oaxaca, mil 30 son trabajadores de salud, entre médicos, personal de enfermería u otros los que han dado positivo a este virus, de éstos alrededor de 100 pertenecen a la región de la Cuenca del Papaloapan.

Hasta hace unos días, eran alrededor de 100 los que han dado positivo a esta enfermedad, sin embargo, debido a que son muchos los casos, este número en el personal de salud podría aumentar.

De este personal en la región algunos han sido asintomáticos, otros más con sintomatología leve, y lamentablemente también se han presentado algunas defunciones; además de que diariamente están monitoreando para conocer si hay nuevos casos.

Hasta el momento son 699 los casos confirmados en la región, de éstos 553 son tan solo de Tuxtepec, sin embargo esta cifra podría aumentar debido a que aún hay 254 casos sospechosos, a espera de que sean confirmados o descartados por el laboratorio estatal.

Y por estas cifras, siguen pidiendo a la población que continúe con las medidas de prevención.

