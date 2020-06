Piden a Congreso Local, que en Tuxtepec “endurezcan” medidas contra covid

-El documento lo entregaron a la comisión de salud del Congreso, esto ante los casos de covid que hay en el municipio



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Ante los casi 700 casos que se registran en la región de la Cuenca del Papaloapan, y de éstos que alrededor de 553 sean de Tuxtepec, la ciudadana Claudia Cazarin solicitó al congreso Local que exhorte al gobierno municipal para que implementen más medidas contra el covid.



Mediante una transmisión en redes sociales, la Tuxtepecana dio a conocer que entregó este martes al Presidente de la Comisión Permanente de Salud del Congreso local Emilio Joaquín García Aguilar, un documento en el que pide que el congreso exhorte al gobierno municipal para que “haga frente” a la situación que se está viviendo en el municipio, debido a los casos de covid que se están presentando.



“Que se le vea más activo”, dijo, aunado a esto que se apliquen todas las medidas de salud en las entradas y salidas de Tuxtepec, así como en las terminales ubicadas en el municipio como son la de urvans a Valle Nacional, Playa Vicente, Ojitlán y Jalapa de Díaz, ya que cientos de personas arriban en estos lugares.



El documento fue recibido y sellado, y señaló que decidió acudir al congreso local, para que presionen a las autoridades municipales y cambien las cosas en Tuxtepec.



Y es que en los últimos días, el comercio local no indispensable decidió abrir, de igual forma los ambulantes regresaron a las calles; además en algunos establecimientos de comida ya hay mesas llenas, y en el centro de la ciudad, algunos ciudadanos no están tomando las medidas de sanidad correspondientes, lo que ha provocado el aumento en los casos.

