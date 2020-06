No solo la ciudadanía, también en dependencias discriminan a Comunidad LGBTI



-Piden a las autoridades que se capacite al personal de las dependencias, para disminuir discriminación

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- A pesar de que diariamente la comunidad LGBTI+ ha luchado para evitar ser víctimas de la discriminación, eso no ha terminado, y a decir del Presidente de la “Asociación Juntes por la Inclusión” Jossiel Aran Bernardino Esteban aún falta que haya la sensibilidad de autoridades tanto municipales, como estatales y federales, para que se erradique la discriminación.

A unos días de que se conmemoró el Día Internacional del Orgullo LGBTI, comentó que así como hay funcionarios y personal de dependencias que se capacitan para dar y garantizar todos los derechos de la comunidad, hay quienes no lo hacen y los discriminan, al momento de que van a solicitar algún tipo de información o tramites.

Agregó que una de las instituciones que abona a la discriminación es el IMSS, no solo en Oaxaca si no en varios estados, ya que además de no tener el tacto para atender a las personas del mismo sexo, debido a la falta de información, le ha cerrado las puertas a las personas trans que deseen un tratamiento de reasignación hormonal.

Por esta situación hizo hincapié en que deben de priorizar la capacitación para saber cómo tratar a los integrantes de esta comunidad.

El Presidente de la Asociación, agregó que hace un año se realizó la primera marcha LGBTI+ en Tuxtepec, y con esto se hizo visible que sí hay integrantes de esta comunidad en el municipio, por lo que reiteró que las autoridades municipales deben abonar a disminuir a esta discriminación.

