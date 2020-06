Joven estudiante es asesinada y quemada junto a su bebé en Ejutla, Oaxaca

-Habitantes acudieron a investigar sobre el humo que se veía en un cerro y ahí encontraron los cuerpos.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oax. – El pasado domingo habitantes del municipio de San Miguel Ejutla en Oaxaca, vieron humo en el “Cerro El Mexicano” por lo que acudieron a investigar el origen del incendio para sofocar las llamas, pero al llegar se percataron que entre el fuego y la maleza estaba un bebe y una persona, por lo que dieron aviso al Ministerio Público.

Según las primeras investigaciones, los cuerpos corresponden al de María C. A. C. de 17 años de edad, quien era estudiante del Colegio de Bachilleres de Oaxaca (COBAO) y el de su pequeño hijo A. A. de un año con diez meses, quienes fueron vistos por última vez al salir de su domicilio en Ejutla de Crespo alrededor de las 10:00am a bordo de un mototaxi.

Fue después de las cuatro de la tarde cuando los pobladores se dieron cuenta del incendio y acudieron a sofocar las llamas, pero encontraron los cadáveres calcinados y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca tomó conocimiento del hecho y acudieron los Agentes de investigación y peritos en distintas especialidades para realizar el levantamiento de los dos cuerpos.

Posteriormente los cuerpos fueron trasladados al anfiteatro del Instituto de Servicios Periciales de San Bartolo Coyotepec y fueron entregados el lunes a sus familiares.

Tras difundirse la noticia en las redes sociales, los pobladores de San Miguel y Ejutla de Crespo mostraron una total y profunda indignación por el doble asesinato cometido, así como la directiva del COBAO pidió una exhaustiva investigación del caso y a su vez emitió una esquela.

