Intentaban extorsionar a Presidente de Ayotzintepec; hay un detenido

-Así mismo la Fiscalía desmintió que haya muerto un elemento de la AEI



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Tras un intento de extorsión contra el Presidente Municipal de Ayotzintepec, Víctor Mendoza Velasco, este lunes hubo una persecución sobre el boulevard Benito Juárez, y que terminó con la detención de uno de los responsables.



Reportes por parte de las autoridades, señalan que habían solicitado al Funcionario municipal una fuerte cantidad de dinero, y lo citaron en un establecimiento de comida rápida en la Multiplaza, sin embargo el Presidente dio aviso a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, logrando detener a uno de los responsables.



La detención se logró tras una persecución por parte de los Agentes Estatales de Investigación (AEI), ya que los presuntos extorsionadores iban a bordo de un taxi del sitio Lázaro Cárdenas, mismo que fue asegurado en las inmediaciones de la colonia El Reencuentro.



Por esta situación, la Fiscalía inició las investigaciones para dar con los otros responsables de este intento de extorsión contra el Presidente de este municipio ubicado en la Cuenca del Papaloapan, además desmintió que haya un Agente de la AEI muerto, como se dijo en algunos medios.



Recordemos que el Presidente Víctor Mendoza Velasco, huyó de su municipio luego de que hiriera a una persona, tras su regreso, los habitantes decidieron encarcelarlo, sin embargo en estos momentos, parecer ser que se terminaron los problemas con los ciudadanos de su municipio.



Presidente Municipal de Ayotzintepec, Víctor Mendoza Velasco

