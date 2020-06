Fiscalía General y el IEEPO suscriben convenio de colaboración a favor de mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia

-Este acuerdo permitirá unir esfuerzos y acciones a favor de la igualdad y protección de este sector de la población

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 30 de junio de 2020.- Como parte de su estrategia para establecer alianzas con diversas instituciones, el Fiscal General del Estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez y el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal, firmaron un Convenio de Colaboración Interinstitucional en apoyo a mujeres víctimas de violencia que acuden a los Centros de Justicia para Mujeres (CEJUM).

A través de este convenio, el IEEPO proporcionará información, capacitación y orientación sobre temas de educación básica a mujeres, niñas, niños y adolescentes que acudan a los módulos de atención del CEJUM, instalados en las sedes de Oaxaca de Juárez y en la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza del Istmo de Tehuantepec.

Para ello, se habilitarán espacios que funcionen como módulos de atención, orientación y trámite de los servicios que ofrece el Instituto, donde se proporcione a las usuarias y sus hijos menores de edad de los Centros de Justicia para las Mujeres, el apoyo necesario que requieran para iniciar o concluir sus estudios y dentro de las posibilidades, así como trámites relacionados con la expedición de la documentación que acredite los estudios que soliciten.

A su vez, la Fiscalía General brindará capacitación continua al personal designado por el IEEPO para la operación de dichos módulos, en materia de género, justicia y derechos humanos, así como en la operación de los CEJUM y brindar atención con perspectiva de género y enfoque intercultural.

En su intervención, el Fiscal General, Rubén Vasconcelos Méndez, sostuvo que a través de este convenio, la Fiscalía General del Estado se constituye como una Institución cercana, que ofrece atención con enfoque psicosocial a niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia.

En tanto, el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, destacó la importancia de establecer las bases de protección de los derechos de las mujeres, niños y adolescentes, en cumplimiento de los lineamientos internacionales e incorporando en el ámbito de su atención a las víctimas de violencia de género en cualquiera de sus modalidades.

Asistieron las directoras del Centro de Justicia para las Mujeres de Oaxaca y para la Mejora de la Convivencia Escolar del IEEPO, Jhazibe Valencia de los Santos y Belén Morales Bautista.

