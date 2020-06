Bloquean “módulo azul” en Oaxaca, se inconforman por instalación de tianguis

-Señalan que en esa zona de la ciudad de Oaxaca viven unas 2 mil 700 personas, la mayoría de ellos son adultos de edad avanzada

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Vecinos de la zona conocida como módulo azul, realizaron un bloqueo en esta área de la capital oaxaqueña para inconformarse por la instalación de un tianguis en las inmediaciones de ese lugar, señalan que la principal preocupa es que el riesgo de contagio de Covid es muy elevado por la afluencia de personas que se da en los tianguis.

Una de las vecinas dijo que en esa zona de la ciudad de Oaxaca viven muchas personas adultas mayores y que forman parte de los grupos vulnerables, por ello no están de acuerdo en que el tianguis se instale, por el alto riego que respete ata, además dijo que en esa zona habitacional viven unas dos mil setecientas personas y es de las zonas más pobladas de la capital oaxaqueña.

Además dijo que no están en contra de que los tianguistas busquen el sustento diario, sino que se haga en una zona de la ciudad en la qué hay mucha población vulnerable, pues en el caso de muchos de ellos sólo salen cuando es necesario y siempre tomando las medidas de prevenciones necesarias para evitar contagiarse.

Asimismo indicó que el apoyo que ellos se encuentran en la misma situación, pues el apoyo que reciben por parte del gobierno federal no es suficiente para subsistir durante la pandemia, sin embargo tienen que racionar los gastos y los alimentos para así tener que salir lo menos posible a las calles, por ello reiteraron su molestia de que se haya permitido la instalación del tianguis en esa zona de la ciudad.

Luego de unos minutos el boqueo se retiró, sin embargo una vez más lo volvieron a instalar, incluso tomaron una unidad del servicio urbano y los utilizaron para reinstalar el bloqueo, la inconformidad reiteraron es que no están de acuerdo con la instalación del tianguis.

Cabe mencionar que la mañana de este martes el tianguis que se instalaba en la colonia reforma, fue reubícala a la zona del Infonavit primero de mayo, ahí luego de un diálogo con los vecinos, se permitió su instalación, sin embargo habitantes del paraje conocido como “módulo azul” bloquearon pa manifestar su inconformidad.

