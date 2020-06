Autoriza SEGOB ampliación de declaratoria de emergencia por sismo para Oaxaca

Oaxaca, Oaxaca.- La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), determinó ampliar la declaratoria de emergencia para 15 municipios más y emitió una nueva por desastre, para 157 afectados por el terremoto de 7.4 grados.

El coordinador de Protección Civil estatal Antonio Amaro Cancino, indicó que la segunda declaratoria de emergencia emitida por la Coordinación Nacional de Protección Civil beneficia a 15 municipios entre ellos San Juan Quiahije, Villa Hidalgo, Santiago Laollaga, Asunción Cacalotepec y Santa Catarina Lachatao, con esta cantidad suman 87 municipios declarados en emergencia con los 72 en una primera fase.

De igual manera esta declaratoria beneficia a los municipios de Nejapa de Madero, Santa Cruz Papalutla, San Juan Teitipac, San Juan Lajarcia, San Jerónimo Coatlán, Asunción Tlacolulita, San Luis Amatlán, San Bartolomé Loxicha, San Cristóbal Amatlán y Santiago Astata

En tanto, de los 247 municipios que fueron solicitados por el Gobierno del Estado para que se declararan en desastre, 157 fueron corroborados por la Federación, beneficiando así a Guevea de Humboldt, San Miguel Panixtlahuaca, San Andrés Solaga, San Lorenzo Texmelucan, Santiago Atitlán, San Lucas Camotlán, San Pedro Comitancillo, San Miguel Quetzaltepec y San Francisco Telixtlahuaca.

Así mismo por desastre se beneficiaron a los municipios de Santa María Alotepec, Santa María Guienagati, Mixistlán de la Reforma, Asunción Cacalotepec, Santa María Tlahuitoltepec, Natividad, San Miguel del Río, Guelatao de Juárez, San Pedro Ocotepec, Magdalena Tlacotepec, Teococuilco de Marcos Pérez, Ixtlán de Juárez, San Juan Quiahije, Santiago Laollaga, Tamazulapam del Espíritu Santo, Santiago Tenango, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza y San Miguel Amatlán.

San Pedro Cajonos, San Juan Chicomezúchil, Magdalena Apasco, Santa Catarina Juquila, Santa María Yavesía, Santa Ana Yareni, Villa Sola de Vega, San Pedro y San Pablo Ayutla, Santo Domingo Xagacia, Santa Catarina Ixtepeji, Santa María Mixtequilla, San Pedro Huilotepec, Santa María Tepantlali, Nazareno Etla, Santiago Yaitepec, Guadalupe Etla, San Juan Juquila Mixes, San Blas Atempa, Soledad Etla, San Pablo Etla, Santo Domingo Tepuxtepec, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca de Juárez, Santa María Totolapilla, Santa María Atzompa, Tlalixtac de Cabrera, San Pablo Villa de Mitla y Santa María Sola, Santa Lucía del Camino, Tlacolula de Matamoros, Santa María Jalapa del Marqués.

También San Simón Almolongas, San Pedro Juchatengo, San Antonio de la Cal, San Lorenzo Albarradas, San Miguel Peras, Santa Cruz Xoxocotlán, Santiago Suchilquitongo, Santos Reyes Nopala, Cuilapam de Guerrero, Zimatlán de Álvarez, San Sebastián Coatlán, Santa Ana Tavela, San Raymundo Jalpan, Villa de Zaachila, San Jerónimo Tlacochahuaya, San Juan Lachigalla, San Pedro Ixtlahuaca, Nejapa de Madero, San Juan Lachao, San Sebastián Tutla, San Bartolo Coyotepec, Santa Cruz Mixtepec, San Pedro Quiatoni.

Además de San Pablo Huixtepec, San Martín Tilcajete, San Francisco Sola, Santo Tomás Jalieza, La Compañía, Nuevo Zoquiapam, San José del Progreso, San Juan Teitipac, Ocotlán de Morelos, Asunción Ocotlán, San Agustín de las Juntas, San Pedro Mártir, la Pe, San Dionisio Ocotlán, Santiago Matatlán, San Andrés Ixtlahuaca, Santa Lucía Ocotlán y San Miguel Ejutla.

Ingresaron también a esta declaratoria, los municipios de Magdalena Tequisistlán, San Pedro Mixtepec Dtto 22, San Gabriel Mixtepec, Coatecas Altas, San Miguel Tenango, San Sebastián Río Hondo, San Carlos Yautepec, Santa Cruz Xitla, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Santa María Colotepec, Monjas, San Pablo Coatlán, San Pedro Martín Quiechapa, Santa Catarina Cuixtla, San Luis Amatlán, San Andrés Huayapam, Asunción Tlacolulilta, San José Lachiguiri, Sitio de Xitlapehua, San Baltazar Loxicha, San Miguel Coatlán, San Francisco Logueche.

Además de Santa Catalina Quierí, Villa de Etla, Santa María Quiegolani, Santa María Ecatepec, Santa Lucía Miahuatlán, Santa Catarina Loxicha, San Bartolomé Loxicha, San Cristóbal Amatlán, San Ildefonso Amatlán, San José el Peñasco, Santiago Astata, San Sebastián Teitipac, Santa María Tonameca, Santo Domingo Ozolotepec, Santo Domingo de Morelos, San Agustín Loxicha, San Mateo Río Hondo, Santa María Ozolotepec, San Pedro Huamelula, San Miguel Suchixtepec, San Francisco Ozolotepec.

Y San Pedro el Alto, Candelaria Loxicha, San Marcial Ozolotepec, Pluma Hidalgo, San Mateo Piñas, San Pedro Pochutla, San Miguel del Puerto, Santa María Huatulco, Santo Tomás Tamazulapan, San Andrés Paxtlán, San Juan Mixtepec Dtto 26, San Juan Ozolotepec, San Pedro Mixtepec Dtto. 26, Santa Catarina Quioquitani y Santiago Xanica.

El gobierno estatal espera que al final la declaratoria de desastre pueda aplicarse en 243 municipios, donde hay un registro de mas de 10 mil 200 familias damnificadas que perdieron sus viviendas.

