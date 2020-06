AMLO anuncia que van contra empresas eléctricas que cometieron fraude a CFE

CDMX.- Tras de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se elaboran las denuncias contra las empresas que cometieron fraudes en licitaciones y contratos en la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En la conferencia matutina dijo que la SCJN le dio entrada a un recurso de las empresas particulares que generan energía eléctrica y que no aceptan las nuevas condiciones que se están estableciendo para defender el interés público, ya que se firmaron contratos en los que el gobierno debía comprar la energía eléctrica a particulares y luego se aumentaba mediante un acuerdo administrativo.

“Entonces vamos a proceder, contra los que resulten responsables, porque es fraude, de que se simuló la entrega de los contratos y se causó un daño a la hacienda pública”, señaló.

López Obrador indicó que ya se cuenta con la estimación del daño a la hacienda pública, sin embargo, no lo dio a conocer porque se hablará primeros con las empresas.

“He dado la instrucción de que se empiecen a elaborar las denuncias correspondientes, ese es el fondo del asunto. Entonces lo he dicho muchas veces: nosotros no somos cómplices, no vamos a encubrir actos de corrupción, y esto lo digo también porque hay quienes piensan, han aceptado sólo la opinión de las empresas, de los particulares, y se cree que estamos nosotros cometiendo una injusticia, incluso se puso por delante, el que se estaba afectando la generación de energía limpia y que estábamos nosotros queriendo regresar al combustóleo para contaminar, ese no es el fondo del asunto, aquí estamos ante un posible fraude a la nación mediante estos contratos y queremos que la autoridad competente investigue”, expuso.

El mandatario federal explicó que hay funcionario implicados en los contratos fraudulentos, y reiteró que se respetará el fallo de la SCJN sin importar el tiempo que dure el proceso.

