Tecnológico de Tuxtepec, ofrecerá becas a estudiantes que pierdan a padre o tutor por covid

-Los trámites serán en línea

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Ante el gran número de fallecimientos que se han dado en los últimos días a causa de covid, y que han afectado a cientos de familias Tuxtepecanas y de la región, el Tecnológico Nacional de México Campus Tuxtepec ofrecerá becas a estudiantes que pierdan a su padre o tutor.

A través de un comunicado, el Instituto ofrecerá becas Educacionales por fallecimiento y en caso de que algún estudiantes la necesite, debe tramitarla en el correo electrónico [email protected]

Los requisitos que deben de presentar las jóvenes son una copia del comprobante de domicilio, copia de la identificación del tutor, original o copia certificada del acta de defunción, copia de la identificación del estudiante y en caso de ser menor de edad copia de la credencial del instituto, así como otros más.

Los trámites son por correo, e es que por la contingencia todo proceso que se quiera realizar en las instituciones educativas son en línea con la finalidad de evitar poner en riesgo a los estudiantes.

Cabe hacer mención que en los últimos días, las defunciones a causa de covid han aumentado en el municipio presentándose hasta 5 en un día, por lo tanto algunas instituciones educativas han optado por apoyar estas familias.

