Reconoce IEEPO compromiso de escuelas normales para fortalecer a distancia los contenidos pedagógicos

-El director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, resaltó el profesionalismo, vocación y entrega para concluir el ciclo escolar 2019-2020

Oaxaca de Juárez, Oax. 28 de junio de 2020.- El Gobierno del Estado, a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), expresó su reconocimiento y felicitación a directivos, docentes y alumnos de Escuelas Normales en la entidad, que con los medios digitales a su alcance, continúan las tareas académicas para avanzar en estrategias y técnicas de desempeño, logrando el alcance de contenidos de manera significativa.

A unos días de que concluya el ciclo escolar 2019-2020 en la modalidad escolarizada, -programado para finalizar el tres de julio próximo-, el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, destacó el empeño de la comunidad normalista para fortalecer la educación y forjar a quienes tendrán en sus manos la formación de nuevas generaciones de niñas y niños.

A través de una carta, señaló que la situación inédita que vive el país, no solo ha puesto a prueba su sistema sanitario, sino a muchos otros ámbitos, entre ellos, el educativo. Ante un panorama de confinamiento, el equipo directivo y docente de cada una de las Escuelas Normales de la entidad, se han convertido en los grandes actores.

“Con profesionalismo, vocación y entrega han asumido el reto de llevar el aprendizaje a sus regiones, en algunos casos, sin contar con los insumos tecnológicos necesarios, pero esforzándose para superar los desafíos que implica la enseñanza a distancia”, destacó el Director General del IEEPO.

Reiteró su compromiso de continuar con el trabajo conjunto para lograr las metas ante esta contingencia, y la acreditación y validación del semestre par febrero-junio 2020, sabedores que las y los alumnos cuentan con los conocimientos significativos necesarios.

Al respecto, la Subdirección General de Servicios Educativos del IEEPO, informó que la continuación de las tareas académicas, en la modalidad a distancia, es resultado de los acuerdos tomados en nueve reuniones virtuales que dicha área en conjunto con la Unidad de Educación Normal y Formación Docente del IEEPO, sostuvieron con los Directores, Subdirectores Académicos y Jefes de área de docencia de las Escuelas Normales del Estado de Oaxaca, a partir del día 23 de abril y hasta el 17 de junio del presente año.

En ellas, se abordaron temas como: las orientaciones para el desarrollo de las competencias del semestre par febrero-julio 2020, en el marco de la contingencia sanitaria; el diseño de estrategia de educación a distancia en afinidad con los recursos tecnológicos al alcance de las Escuelas Normales; la implementación de la estrategia de educación a distancia y la integración de las técnicas de análisis de desempeño.

En las Escuelas Normales del estado se ofertan las licenciaturas en Educación: Preescolar, Primaria, Primaria y Preescolar Intercultural Bilingüe, Educación Física, Educación Inclusiva y Especial.

