Presidente de Santa Lucía del camino da positivo a Covid

-Esta información la confirmó a través de sus redes sociales

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El presidente municipal de Santa Lucía del camino, Dante Montaño Montero, confirmó por medio de sus redes sociales que dio positivo a Covid-19, procedió a aislarse tal y como lo marcan los lineamientos establecidos por la Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de Salud tanto del gobierno federal como estatal.

El edil, comentó que se ha hecho la prueba en varias ocasiones y había dado un negativo y fue hasta que esta ocasión que dio positivo, además mencionó que seguirá atendiendo sus responsabilidades como autoridad municipal a distancia y con las medidas necesarias.

Montaño Montero, se suma a la estadística de autoridades y funcionarios públicos que dan positivo a Covid-19 y que lo han dado conocer a través de sus redes sociales, por ello el edil pide a la población que no baje la guardia y que siga las indicaciones de las autoridades sanitarias para disminuir el riesgo de contagios.

Finalmente, cabe recordar que el gobernador Alejandro Murat dio a conocer por medio de un video difundido en las plataformas digitales, que la entidad se mantiene en semáforo rojo, es decir con el nivel elevado de contagios.

