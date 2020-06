Oaxaca continúa en semáforo rojo; debemos continuar en confinamiento y solo salir por actividades esenciales: AMH

-El Mandatario Estatal aseveró en el transcurso de esta semana, se iniciará la evaluación para la reapertura de los establecimientos comerciales para la transición a la nueva normalidad

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 28 de junio de 2020.- El gobernador Alejandro Murat Hinojosa dio a conocer que de acuerdo con el Consejo de Salubridad, Oaxaca continúa en semáforo rojo que corresponde al más alto nivel de riesgo.

De esta manera, el Jefe del Poder Ejecutivo hizo un llamado a las y los oaxaqueños, para continuar resguardados en casa y solo salir para realizar actividades esenciales, con las medidas de prevención que incluyen la sana distancia y uso de cubrebocas.

Murat Hinojosa también informó que a partir del miércoles 1 de julio, el Gobierno de Oaxaca a través de las secretarías de Economía y Turismo, evaluarán las certificaciones de todos los establecimientos comerciales de la entidad, para que a partir del sábado 4 de julio, se pueda iniciar la transición a la nueva normalidad. Esto –dijo- se realizará de manera gradual, en un 10% cada semana.

Cabe destacar que hasta este sábado 28 de junio, los Servicios de Salud de Oaxaca informaron que la entidad oaxaqueña registra cinco mil 081 casos acumulados, de los cuales a la fecha se encuentran activos 615, en 100 municipios. También se tiene un registro de 569 muertes desde el inició de esta emergencia sanitaria.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario