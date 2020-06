Instalan centro de acopio en la capital oaxaqueña en apoyo a Ozolotepec tras sismo

-“Invitamos a la ciudadanía para que nos apoyen, ahorita estamos pasando todos por situaciones difíciles por la pandemia pero hay personas que están padeciendo más”

Docentes adheridas a la sección 22, pertenecientes al municipio de Ozolotepec, se encuentran recaudando víveres para las comunidades de San Pablo y San Gregorio Ozolotepec, esto debido a las familias que fueron afectadas tras el sismo del pasado 23 de junio.

Una de las docentes que se encarga de este centro de acopio, mencionó que alrededor de 30 a 35 familias resultaron afectadas, por cual decidieron instalar este centro para poder brindarles un apoyo, ya que no han recibido mucho por parte del gobierno.

Asimismo, piden a la población apoyar a estas familias, con lo que este dentro de sus posibilidades, por lo que se encontrarán el día de hoy desde las 10:00 am hasta las 4:00 pm, ya que el día de mañana se tiene planeada la entrega en la comunidad; entre los donativos que pueden realizar se requieren alimentos enlatados y productos de la canasta básica como son frijoles, arroz, sal, azúcar; así como también se requieren cobijas.

“Invitamos a la ciudadanía para que nos apoyen, ahorita estamos pasando todos por situaciones difíciles por la pandemia pero hay personas que están padeciendo más”, comentó la docente.

Se encuentran ubicados en la Av. Independencia esquina con Fiallo, para quienes puedan acudir.

