Este martes Gobierno de Tuxtepec iniciará rehabilitación del pozo Expo Feria

-Se restableció el suministro de agua potable en colonias afectadas por trabajos que se realizaron en los pozos San Antonio y El Trópico

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- El Director de Agua Potable y Alcantarillado del Ayuntamiento de Tuxtepec, Carlos Camarillo Prieto, informó que este martes iniciarán la rehabilitación y mantenimiento del pozo Expo Feria, para solucionar el problema que se está presentando con el suministro de agua en las colonias María Eugenia y Los Ángeles.

Comentó que este lunes a la media noche se apagará el sistema operativo de dicho pozo para iniciar el martes estas labores de rehabilitación y mantenimiento que tendrán una duración de aproximadamente 4 días, mismos en los que estará suspendido el servicio afectando a las colonias Grajales, Oaxaca, Jardines del Arroyo, La Lorena, parte de la María Eugenia y 5 de Mayo, por lo que exhorta a sus habitantes que tomen precauciones y almacenen agua, ya que durante los 4 días en que estén rehabilitando el mencionado pozo no se estará suministrando el vital líquido.

Dijo que si bien se estará llevando agua a través de pipas, pero sí es necesario que en los hogares que se afectarán almacenen lo que puedan ya que será una zona muy extensa a la que se le tendrá que dotar. Indicó que los encargados del reparto de agua que se realizará con pipas del Ayuntamiento serán las autoridades auxiliares de cada colonia.

El Director de Agua Potable también expuso que en los pozos El Trópico y San Antonio se concluyeron los trabajos de rehabilitación y con ello se reanudó el servicio de agua potable en las colonias San Antonio, Sureste I, Méndez Arceo, El Progreso, parte de las colonias El Nanche, Sureste II, Independencia, Trópico y Ampliación El Trópico,

Carlos Camarillo también exhortó a la ciudadanía a no arrojar basura en las calles, pues a pesar de que se están limpiando las alcantarillas y drenajes ya cuando llueve se presentan problemas de encharcamientos y para evitarlo se requiere de la cooperación de toda la población.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario