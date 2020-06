Denuncian división de MORENA en Oaxaca

Oscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- Activistas y militantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Oaxaca, denunciaron una violación a sus estatutos por parte de sus dirigentes estatales que lanzaron una convocatoria para celebrar su consejo estatal de forma extraordinaria.

Los inconformes reclamaron que la emisión del documento se realizó fuera de norma, además de que se planeó su realización sin medidas sanitarias ya que Oaxaca, se encuentra en semáforo rojo en la contingencia por la pandemia del covid-19.

Uno de los líderes regionales Rosendo Serrano, demandó al Consejo Nacional de su partido que lejos de realizar estos encuentros, se emita los lineamientos para celebrar una encuesta nacional y estatal donde los militantes, pueden elegir a sus nuevos dirigentes en el país y a nivel local.

En su queja los morenistas lamentaron que la presidenta del consejo estatal la diputada Irma Juan Carlos haya expedido la convocatoria para la sesión de consejo político fuera del plazo, que determina el estatuto interno de su organización.

“El artículo 27 del estatuto advierte que se debe convocar con un plazo de más de 24 horas a sesión de consejo estatal en un hotel del centro y refiere que en este caso se hizo “fats track” y sin tomar en cuenta que Oaxaca y el país enfrenta una contingencia sanitaria .

Lamento que dentro del partido Morena en Oaxaca se está trabajando para dividir a las bases y no para competir y fortalecer la unidad de la militancia, para ganar en las próximas elecciones la gubernatura de Oaxaca, y se mantenga la mayoría en la Cámara de diputados locales y en la principales alcaldías.

“Lo que estamos viendo de parte de algunos de nuestros líderes estatales es un doble juego a favor de dividirnos internamente y permitir que el PRI se mantenga en el poder en Oaxaca en la próximas elecciones”.

Urgió deponer actitudes protagonistas y antagonistas en la cúpula de Morena a nivel estatal, para que se pueda generar sinergias y un proceso de unidad para que las fuerzas de nuestra militancia pueda reforzar la estructura electoral que hizo ganar Andrés Manuel López Obrador la presidencia de la República y se replique el triunfo, con un primer gobernador emergido de su instituto político para Oaxaca por primera vez, con lo que se alcanzaría la verdadera y auténtica transición democrática.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario