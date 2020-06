Cierran Banamex en Tuxtepec, para reducir contagios de Covid

-No especifican el tiempo que la sucursal estará cerrada

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- A partir de este lunes la sucursal de Banamex ubicada en Tuxtepec fue cerrada, únicamente estarán disponibles los cajeros automáticos, sin especificar el tiempo que no van a brindar el servicio.

A través de un anunció se le avisa a los derechohabientes y usuarios que a partir de este lunes la sucursal estará cerrada “Para Citibanamex, la salud de nuestros clientes y colaboradores es de la mayor importancia. Esta sucursal permanecerá cerrada para reducir el riesgo de contagio por Covid-19, hasta nuevo aviso.

Sin embargo no especifican si personal de la dependencia, ha dado positivo a covid.

El cierre de la dependencia provocó la molesta de algunos usuarios que desde temprana hora estaban haciendo filas para ingresar al banco, además de que es durante estos días cuando se esperan a más ciudadanos a hacer tramites, ya que es quincena.

Cabe hacer mención que en los últimos meses los bancos del municipio han sido lugares en donde se han concentrado a muchas personas, en su mayoría quienes cobran algún tipo de apoyo, y a pesar de las recomendaciones que se han solicitado a los usuarios, algunos no las obedecen poniendo en riesgo la vida del personal del banco, así como de los mismo ciudadanos que acuden a estos lugares.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario