Autoridades comunales de San Mateo del Mar denuncian omisión del gobierno ante conflicto

-Señalan a edil de querer tener control de la zona por intereses personales

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- Autoridades de las colonias y comunidades que integran el municipio de San Mateo del Mar, denunciaron omisión por parte del gobierno del Estado ante los hechos violentos y el conflicto que persiste en este municipio de la región del istmo de Tehuantepec, señalaron que en varias ocasiones han pedido que se les garantice la seguridad y hasta el momento esto no ha sucedido.

Las autoridades refieren que desde el 2019 y principios de 2020 han insistido en que la Secretaría General de Gobierno intervenga para solucionar este conflicto, sin embargo las autoridades se han mostrado omisas, también mencionan que la instalación del filtro sanitario fue una decisión que tomó la asamblea para evitar contagios de Covid, no obstante el grupo que encabeza el presidente municipal asegura que dicho filtro se trata de un bloqueo y así se lo hicieron saber a las autoridades estatales.

En el documento hacen referencia que las autoridades acordaron en una reunión que se llevó acabo en ciudad administrativa, que habría rondines de manera frecuente para garantizar la seguridad de los pobladores, sin embargo dichos rondines no se llevaron tal y como se había pactado, situación que derivó en los hechos violentos en donde lamentablemente varias personas han perdido la vida.

En el documento que hicieron llegar a varios medios de comunicación, las autoridades manifiestan que en San Mateo del Mar no existe un conflicto entre comunidades y agencias, sino que se trata que el presidente municipal Bernardino Ponce Hinojosa y otra persona a quien identifican como Jorge Leoncio Arroyo Rodríguez, buscan el control político de la zona.

Como una muestra de ello, dijeron que el municipio de San Mateo del Mar anteriormente se regía por el régimen de sistemas normativos internos, anteriormente conocido como usos costumbres, sin embargo con la complacencia del gobierno señalan, cambiaron el régimen a partidos políticos para así permitir la compra de votos y mantenerse en el poder y controlar la zona.

Otra de las peticiones de los pobladores de San Mateo del Mar, es que el sistema de elección de sus autoridades vuelva a ser por el régimen de sistemas normativos internos, porque la actual autoridad municipal no ha respetado los ordenamientos del bastón de mando que le entregó la comunidad y exigen al gobierno del Estado que tome cartas en el asunto para solucionar y poner fin a este conflicto.

