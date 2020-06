Advierte SSO sobre la importancia de no relajar las medidas de protección sanitaria

-Se registran cinco decesos más por COVID-19

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 28 de junio de 2020.- Ante el incremento de casos por COVID-19 e índices de mortalidad en la entidad, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), insisten en el reforzamiento del lavado de manos, uso de cubrebocas y continuar con el confinamiento domiciliario, especialmente de los grupos vulnerables.

El secretario de Salud, Donato Casas Escamilla, recalcó que de acuerdo con los resultados obtenidos por laboratorio al corte del 28 de junio, la entidad reporta 132 nuevos pacientes positivos al nuevo coronavirus, con lo que aumentó la cifra de casos acumulados a cinco mil 081, de los cuales a la fecha se encuentran activos 615, en 100 municipios.

Lamentó que al cierre de este domingo se sumarán a las estadísticas cinco fallecimientos, por lo que se tiene un registro de 569 muertes desde que inició la emergencia sanitaria en el territorio oaxaqueño.

Del total de decesos, el 38.8 % padecía diabetes mellitus tipo II, el 36.4% hipertensión arterial y el 27.1% obesidad; siendo el grupo de edad más afectado los mayores de 65 años y más, con 234 perdidas fatales, mencionó.

Así también informó que se tiene un acumulado de nueve mil 185 pruebas realizadas para la detección del virus; de éstas, tres mil 078 resultaron negativas, mil 026 están como sospechosas y tres mil 897 personas se han recuperado de la enfermedad viral.

Añadió que del global de positivos, la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales concentra la mayor incidencia con tres mil 453 confirmados; seguido por Tuxtepec con 698; el Istmo con 332; la Mixteca llegó a los 287; la Costa con 191; y la Sierra (Norte) con 120 contagios. En esta misma categoría, dos mil 275 casos corresponden al sexo femenino y dos mil 806 al masculino.

El encargado de la Salud de las y los oaxaqueños, notificó que los municipios con mayor transmisión activa del virus son: Oaxaca de Juárez con 117 casos, San Juan Bautista Tuxtepec con 129, Santa Cruz Xoxocotlán con 54, por mencionar algunos.

Puntualizó que a la fecha se tiene el reporte de un total de mil 014 trabajadores del sector que se han contagiado del virus, 352 corresponden al personal médico, 430 a profesionales de enfermería y 232 de otros perfiles.

Debido a que Oaxaca, continúa en el color rojo del semáforo nacional, el titular de los SSO, exhortó a los ciudadanos a no bajar la guardia en las acciones de sana distancia y mantener el aislamiento domiciliario. Ante la presencia de síntomas como dolor en el pecho, dificultad para respirar, dedos morados o algún síntoma neurológico, llamar de inmediato a las líneas telefónicas 800 770 8437, 951 516 8242 y el 951 516 12 20 o enviar un Whatsapp al 951 297 5741, para una atención oportuna.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario