Uno de los militares muertos en el accidente de Tijuana era del Istmo

-En el percance 6 militares perdieron la vida y 4 más resultaron heridos



Ángel Camarena



Tuxtepec, Oax. – El pasado jueves 24 de junio, un vehículo tipo Hummer con número de serie 09021161 propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) sufrió una volcadura sobre la carretera Tijuana-Rosarito en Baja California, el cual dejó un saldo de seis muertos de entre los cuales uno era originario del Istmo de Tehuantepec, Juan Manuel V. S. de 21 años de edad de la población de Santa María Jalapa del Marqués, y cuatro más resultaron lesionados y fueron trasladados a un Hospital Militar.



Al lugar de los hechos acudieron elementos de la policía municipal de Tijuana al mando del oficial Omar Uribe Valdovinos y el inspector Manuel Armando Durán Sánchez, así como integrantes del Ejército mexicano para realizar las labores de rescate de sus compañeros fallecidos, así como los cuatro heridos.



El Secretario de la Defensa Luis Crescencio Sandoval González expresó que el accidente en el vehículo militar fue lamentable y, además cuatro miembros más resultaron lesionados y fueron atendidos; a quienes les deseó una pronta recuperación.



Brindó este mensaje a nombre de los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, brindando sinceras condolencias a familiares y amigos, dijo a través de su cuenta de twitter.

