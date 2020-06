Tras cinco muertes sospechas por Covid, en Chiltepec “endurecen” medidas de sanidad

-El Presidente presenta síntomas, ya se aisló

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que en las últimas horas en el municipio de Chiltepec se han registrado 5 defunciones sospechosas por covid, el gobierno municipal que encabeza Martín García decidió endurecer las medidas de su municipio, y que además se registran alrededor de 10 confirmados.

Entre las medidas que impusieron son el uso obligatorio del cubrebocas, el uso del gel y el lavado frecuente de manos, mantener la sana distancia, así como la sanitización de su vehículo de transporte, aunado a esto se cerrará el acceso a toda persona ajena al municipio y solo podrán ingresar los proveedores de primera necesidad, todos con las medidas correctas.

Para el sector comercial, además del uso del cubrebocas, gel, también solo deben permitir el acceso de una persona a la vez, además solo podrán abrir de 7 de la mañana a 7 de la noche.

Además a partir de ese 25 de junio se prohíbe la venta de bebidas embriagantes, y en caso de que alguien no obedezca al llamado se le va a retirara la licencia, y en caso de alguien venda de manera clandestina se le impondrá una sanción.

Cabe hacer mención que el Presidente Municipal presenta síntomas sin embargo en las próximas horas podrán descartarlo o confirmarlo, mientras tanto ya se aisló.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario