Seguirá UGOCP, insistiendo en la macroplaza para los ambulantes

-Además pedirán la rehabilitación del mercado avante

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El Dirigente de la UGOCP Benjamín Tomás Meza, señaló que seguirán en la insistencia de que el gobierno municipal compre de un predio para la construcción de una macroplaza, proyecto que existía desde la administración de Antonio Sacre Rangel.

Explicó, que el proyecto de la plaza ya lo tienen con el gobierno municipal, y ya tienen algunas opciones de terrenos, que podrían adquirir para construir esta plaza, sin conocer al momento cuanto estarán invirtiendo para este inmueble.

Pero además, está el proyecto de rehabilitar el mercado avante para instalar a algunos comerciantes en este lugar, ya que actualmente este mercado está en malas condiciones y son pocos los vendedores que están albergados en este espacio.

Lo que se busca es que en este mercado avante se alberguen los vendedores que se dedican a los productos no perecederos, y en la plaza que se piensa construir se instalen los comerciantes que se dedican a la venta de otros artículos y productos.

La construcción de la plaza y la rehabilitación del mercado han sido objetivos que la Alcacup ha planteado por años, con la finalidad de que los vendedores tengan un espacio con las condiciones adecuadas para vender, pero sobre todo ayudará a que las calles estén despejadas.

