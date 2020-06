Pide San Jerónimo Coatlán ser incluido para apoyos del FONDEN

-Este municipio registró daños y no fue incluido en la declaratoria de desastre que emitió la SEGOB



Graziano Gómez



Oaxaca, Oaxaca.- En el municipio de San Jerónimo Coatlán, 208 casas resultaron dañadas por el sismo de 7.4 grados de intensidad que se registró el pasado 23 de junio, así lo dio a conocer el Presidente Municipal de ese lugar Israel Juárez, además dijo que con las réplicas el número de viviendas se ha incrementado.



El edil dijo que su municipio no salió entre los que fueron declarados como zona de emergencia por parte del gobierno federal, a pesar de que en tiempo y forma entregaron el reporte de daños al gobierno del estado, no obstante esperan ser tomados en cuenta por las autoridades para ayudar a los damnificados por el sismo.



Mencionó, que cuenta con los acuses de los expedientes que entregaron y que el reporte está apegado de acuerdo a los lineamientos y espera que a pesar de la declaratoria emitida, sean consideradas todas las poblaciones que presentaron daños por el sismo.



El edil dijo que fueron alrededor de 23 escuelas las que presentaron diversos daños, mismas que piden sean verificadas por el personal indicado, debido a que son ellos lo que tienen la experiencia para determinar el grado de afectación que presentan los inmuebles.



Finalmente reiteró el llamado al gobierno federal y estatal, para que el municipio de San Jerónimo Coatlán sea tomado en cuenta para recibir apoyos, pues la población está careciendo de muchas cosas a consecuencia de la pandemia por el Covid-19.

