Módulo de detección de Covid en Tuxtepec, solo atiende mediante citas

-El módulo está en la jurisdicción pero antes deben de contestar unas preguntas que determinan si son o no candidatos a las pruebas

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Hace unos días, el Jefe jurisdiccional, Moisés Montalvo Asprón, informó de la instalación de un módulo para tomar muestras de covid-19, en las instalaciones de la Jurisdicción, sin embargo hay que aclarar que este módulo únicamente atiende a las personas que anteriormente pasaron un filtro y tienen una cita.

En caso de que una persona desee realizarse la prueba debe marcar al número 287 141 9892, y tras responder una serie de preguntas, se le informa si es candidato o no para hacerse la prueba, y es cuando se le agenda una cita y así acude a este módulo, por lo tanto no se atenderá a la persona que no esté citada.

Lo instalaron debido a que no se daban abasto con la toma de las muestras domiciliarias, por lo tanto decidieron colocar un módulo fijo en la Jurisdicción, y al día están tomando entre 35 y 40 muestras por día.

Una vez que alguien se realiza la muestra, el módulo es sanitizado, y el personal se cambia los guantes y las batas, además de que se toman todas las medidas de seguridad, tanto para el personal como para los ciudadanos.

