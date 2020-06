Instalan centro de acopio en Oaxaca para damnificados por sismo en San Mateo Piñas

-El centro de acopio se ubica en el boulevard Eduardo Vasconcelos número 110 en la ciudad de Oaxaca



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Habitantes originarios de San Mateo Piñas, instalaron un centro de acopio en el 110 del boulevard Eduardo Vasconcelos, para ayudar a las personas que resultaron damnificadas por le sismo de 7.4 grados del pasado 23 de junio y que provocó daños en la regiones de la costa, y sierra sur principalmente.



Emmanuel García Sánchez, pidió a la población capitalina que acudan a donar víveres, productos no perecederos y enlatados, todo esto será distribuido entre los damnificados de San Mateo Piñas, que es un municipio que tiene 26 rancherías, algunas colindan con Huatulco y con Miahuatlán de Porfirio Díaz.



Agregó, que el traslado será complicado, debido a que se han presentado lluvias en esa zona, además de las réplicas que se continúan sintiendo, lo cual representa un riesgo debido a los deslaves que se presentaron por el sismo, los cuales ya fueron retirados y actualmente hay paso por carretera hacia San Mateo Piñas.



En un reporte preliminar tienen contabilizadas 350 viviendas afectadas, de estas unas 200 casas fueron reportadas como pérdida total, por ello reiteró el llamado a la población para que acuda al centro de acopio que instalaron en el boulevard Eduardo Vasconcelos número 110 de la ciudad de Oaxaca.



El horario en que estará abierto de nueve de la mañana a cinco de la tarde, esta ayuda la pretenden llevar en una semana o dos, dependiendo de la respuesta de la ciudadanía a esta convocatoria.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario