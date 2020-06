Gobierno Federal emite declaratoria de emergencia para 72 municipios de Oaxaca

-Destacan la ciudad de Oaxaca, Juchitán, Huatulco, Tehuantepec y la zona de Ozolotepec



Jorge Acevedo



Tuxtepec, Oaxaca.- El Gobierno de la República por medio de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), emitió la declaratoria de emergencia para setenta y dos municipios del estado de Oaxaca, los cuales presentaron daños ocasionador por el sismo de 7.4 grados de intensidad registrado el pasado 23 de junio.



Entre los municipios beneficiados se encuentran: Cuilapam de Guerrero, Juchitán de Zaragoza, Miahuatlan de Porfirio Díaz, Oaxaca de Juárez, Pluma Hidalgo, San Francisco Ozolotepec, San Juan Ozolotepec, San Marcial Ozolotepec, San Mateo Piñas, San Pedro Pochutla, Santa Catarina Juquila, Santa Cruz Xoxocotlan, Santa María Atzompa, Santa María Huatulco.



Además, en la lista aparecen Villa de Zaachila, Tlacolula de Matamoros, Santos Reyes Nopala, Santiago Yaitepec, Candelaria Loxicha, Santo Domingo Tehuantepec, Santiago Xanica, Tlalixtac de Cabrera, Santa Catarina Ixtepeji, San Andrés Solaga, San Jerónimo Tlacochahuaya, San Miguel del Puerto, entre otros.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario