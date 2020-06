Exige ayuntamiento de Putla disculpa pública a ex canciller Jorge Castañeda

-Esto luego de llamar pueblo arrabalero y horroroso a este municipio de la sierra sur de Oaxaca



Jorge Acevedo



Tuxtepec, Oaxaca.- El gobierno municipal de Putla Villa de Guerrero exigió una disculpa pública al ex canciller mexicano Jorge Castañeda, por llamar en el programa de televisión “La hora de opinar”, “pueblo arrabalero y horroroso” a este municipio de la región de la sierra sur del estado de Oaxaca.



En un comunicado del ayuntamiento, manifiesta la autoridad municipal que están indignados por la falta de respeto y la discriminación que hace Jorge Castañeda en sus comentarios, cabe mencionar que este programa se transmitió el pasado 16 de junio y fue hasta este jueves 25 por la noche cuando circuló esta información.



El Presidente Municipal Manuel Guzmán Carrasco, pidió al gobernador Alejandro Murat que revise el tema y que se haga lo procedende, pues el comentario del ex canciller provocó una gran indignación y enojo entre la población.



En ese sentido el mandatario oaxaqueño publicó en su cuenta de twitter lo siguiente “ex canciller Jorge Castañeda, dejando de lado el clasismo, estoy seguro que ha conocido lugares maravillosos en el mundo, pero ninguno como Oaxaca. Conozca Putla, cada pueblo es único, le aseguro que se maravillará con su cultura milenaria y riqueza en tradiciones”



El municipio de Putla Villa de Guerrero tiene muchas costumbres y tradiciones, sus habitantes son personas alegres, solidarias y hospitalarias con los turistas que llegan, además en este municipio se escribió la canción “Dios nunca muere” que es considerado como el himno de los oaxaqueños, señalan las autoridades en el documento.



Este municipio de la sierra sur se caracteriza por su carnaval putleco, el cual reciba año tras años a miles de visitantes nacionales y extranjeros que van a disfrutar de las actividades que se programan en esos días, en dónde hay muestras artesanales, de textiles y gastronómicas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario