Cámara oculta es descubierta en la carretera Cuacnopalan-Oaxaca

-Se podría tratar presuntamente de un aparato usado por la delincuencia organizada para vigilancia y control de la zona

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oax. – Este hallazgo se dio gracias a reportes por parte de chóferes de camiones que detectaron la colocación de una cámara de vigilancia en un puente peatonal de la carretera Cuacnopalan – Oaxaca, situación que hasta el momento desconocían acerca de la existencia; Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional, por lo que acudieron a retirarla inmediatamente.

Este dispositivo fue colocado a la altura la población Magdalena Cayautepec en el kilómetro 37+120 de la carretera antes mencionada, se trata de una cámara HikVision de alta definición, considerada como un articulo de alta gama en el mercado, la cual permanecía conectada a una celda solar que le abastece energía.

Expertos indicaron que este tipo de tecnología puede ser monitoreada a través de teléfonos celulares, por lo que al estar colocada hacía la caseta numero 76 en San Lorenzo en donde se encuentra un modulo o comandancia de elementos de la Guardia Nacional, siendo visible para detectar entradas o salidas de unidades de este lugar.

Edmundo Alvaréz encargado de la estación en Tehuacán, Puebla, pidió informes a CAPUFE acerca de si ellos habían colocado el dispositivo, sin embargo, las dependencias lo negaron, por lo que se procedió a retirarla y fue entregada a las autoridades correspondientes para su investigación.

