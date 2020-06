2 muertos tras atentado al Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX

-Grupo armado intercepto y tiroteo el convoy en el que viajaba Omar Harfuch, resultando varios lesionados entre ellos civiles

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oax. -Alrrededor de las 6:30 de la mañana de este viernes, en las inmediaciones de la alcaldía Miguel Hidalgo, a la altura de Prado del Norte sobre Paseo de la Reforma, un grupo armado intercepto el convoy de camionetas en donde se trasladaba Omar Harfuch, lugar en el cual se desato una balacera en contra del Titular de Seguridad Ciudadana en la CDMX.

Durante la juerga el titular resulto herido con 3 impactos de bala y desafortunadamente debido al fuego cruzado resultaron varios escoltas heridos de entre los cuales uno falleció.

También una familia fue victima mientras transitaba a la altura del Auditorio Nacional, ahí una mujer perdió la vida y otra fue trasladada al hospital, su estado de salud se considera delicado.

Decenas de casquillos quedaron sobre el asfalto y de acuerdo con los primeros reportes, en la balacera se utilizó una Barret calibre.50, considerada como una de las armas más potentes en el país.

A través de los videos difundidos por el C5 se puede apreciar el modus operandi que la célula delictiva llevo a cabo, así como el arribo por parte de las autoridades en donde se logro la detención de al menos 12 sujetos que colaboran presuntamente con el Cartel de Jalisco Nueva Generación.

El Cártel Jalisco Nueva Generación es uno de los grupos delincuenciales más temidos y sanguinarios en México, pues tiene presencia en al menos 28 estados del país.

La organización surgió tras la separación del Cártel de Sinaloa en 2010 con Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho”, como líder del grupo criminal.

