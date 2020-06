Secretario de Hacienda da positivo a Covid

-Dijo en su cuenta de twitter que presenta síntomas muy menores y que se puso en confinamiento en su domicilio.

Jorge Acevedo

El Secretario de Hacienda Arturo Herrera, informó a través de su cuenta de twitter que dio positivo a Covid, y por ello procedió al aislamiento preventivo, de acuerdo a lo que establecen los protocolos emitidos por la Organización Mundial de la Salud.



El funcionario federal dijo que presenta síntomas que calificó como muy menores, por lo que ahora realizará sus actividades desde su casa, varios servidores y funcionario públicos han dado positivo a Covid desde que inició la pandemia, incluyendo a Gobernadores y Presidentes Municipales.



Cabe mencionar que hace algunos días el Secretario de Hacienda estuvo en palacio nacional acompañando a otros secretarios de estado y al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, quien hasta el momento no se ha puesto en cuarentena, a pesar de que varios de estos funcionarios han estado cerca de él antes de saber que han dado positivo a Covid.

