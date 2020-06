Prestadores de Servicios Turísticos se manifiestan en Oaxaca, exigen un plan de reactivación económica

-Señalan que las pérdidas que han tenido durante la contingencia sanitaria han sido graves y las autoridades no atienden sus demandas

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes del Frente Oaxaqueño de Recuperación Turística (FORTUT), se manifestaron este jueves en la capital oaxaqueña, para exigir un plan de reactivación económica por parte del gobierno federal y estatal, el representante de este frente dijo que desde el pasado 21 de marzo entregaron un documento al Presidente de la República dando a conocer su situación y hasta el momento no han obtenido respuesta.



En aquella ocasión el primer mandatario les dijo que se daría respuesta a su petición por medio de la Delegación de Bienestar, sin embargo esto nunca sucedió, por ello no les quedó de otra más que salir a las calles a manifestarse, pues parece que es la única forma en que el gobierno atiende a los sectores y organizaciones.



Cabe mencionar que este miércoles 24 de junio, el grupo de prestadores de servicios turísticos dio a conocer que este jueves realizarían una caravana de protesta, la cual partió de la calzada Porfifio Díaz y terminó en las inmediaciones del zócalo capitalino, ahí el representante de este grupo dijo que tuvieron un acercamiento con el titular de la SEGEGO Héctor Anuar Mafud.



El funcionario estatal les pidió que su pliego de demandas se las hiciera llegar vía electrónica debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, así le hicieron llegar sus peticiones y recalcó que la movilización de este día fue pacífica, aunque no descartan intensificar sus protestas en caso de que las autoridades sigan sin darles respuesta.



Los manifestantes dijeron estar consientes de la situación en la que se encuentra la entidad y el país, sin embargo sus ingresos sisminuyeron de manera considerable debido a que el turismo nacional e internacional dejó de llegar a la ciudad de Oaxaca, aunque dijeron que una vez que Oaxaca esté en semáforo verde se podrán reanudar las acvitidades, respetando en todo momento la medidas de prevención.



Dijeron que al trabajar con le 50 por ciento era lógico que hubiera pérdidas, sumándole que el precio de la gasolina no bajó en términos de reciprocidad, por ello es que se organizaron para salir a las calles y alzar la voz.

