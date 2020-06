Mantiene SSPO acciones conjuntas para garantizar el estado de derecho en el Istmo de Tehuantepec

Comunicado

San Mateo del Mar, Oax. 25 de junio de 2020. Por instrucciones del Gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa; la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) en coordinación con la Guardia Nacional (GN), mantiene presencia permanente en el Municipio de San Mateo del Mar, con el objetivo de garantizar el Estado de Derecho en la zona.

Con un estado de fuerza de 110 elementos pertenecientes a la Policía Estatal, Policía Vial Estatal y Guardia Nacional (GN); así como, 20 vehículos oficiales; se efectúan despliegues estratégicos en dicho municipio y en la agencia municipal de Huazantlán del Río.

Asimismo, se implementan acciones contundentes para garantizar la integridad física y patrimonial de la población asentada en esa demarcación.

Con estas acciones, la administración estatal a través de la SSPO reitera su compromiso de velar por la seguridad y bienestar de las y los oaxaqueños.

