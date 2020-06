Guerreros Tuxtepecanos piden ayuda, para continuar con sus quimioterapias

-Durante estos últimos 2 meses, no han realizado actividades para recabar recursos

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Hace un año nacieron los “Guerreros Tuxtepecanos”, los pequeños que llevan un tratamiento contra la leucemia, y aunque algunos perdieron la batalla, otros siguen luchando, sin embargo debido a la contingencia no han podido recabar recursos, por lo que hicieron un llamado a la ciudadana para que los sigan apoyando.

La Presidenta de Guerreros Tuxtepecanos, Mayra Sánchez, señaló que los guerreros no pueden interrumpir su tratamiento, sin embargo en cada visita a Puebla y Orizaba son muchos los gastos que hacen los padres de familia, ya que no cuentan con suficientes recursos y en los últimos dos meses no han realizado actividades para recabar recursos.

Los menores que siguen con su tratamiento son Luz del Carmen Soto Sánchez, que viajará el 28 de junio, Álvaro Rodríguez Prieto acudirá a su tratamiento el 1 de julio, el 8 lo hará Dylan Hilario Ortega, así como Alejandro Vázquez Capetillo y Luis Gerardo Hilario Calleja.

Por lo tanto en caso de que alguien los quiera apoyar puede contactarla a través del número 287 107 23 33 o bien a través de la página Guerreros Tuxtepecanos, y así apoyen a este grupo de niños que necesitan seguir con su tratamiento contra la leucemia.

